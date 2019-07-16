Kayseri Valiliğinden FETÖ mücadelesinde kararlılık açıklaması

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, sosyal medyada yer alan, Kayseri'nin önemli kurumlarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları olduğu iddialarınca ilişkin açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Mayıs'ta sosyal medyada çıkan bir yazıda, "Kayseri'nin önemli kurumlarının içerisinde hala ciddi sayıda FETÖ mensubu var ve bu durum, ne valiliğin ne adliyenin ne de toplumun umurunda değil.” diye bir yorum yapıldığı anımsatıldı.

Yorumun yapılmasının akabinde paylaşım sahibinin, emniyetten sorumlu Vali Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanının katıldığı bir toplantıya davet edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kendisine paylaşımındaki isimler sorulmuş, verdiği isimlerin tamamı hakkında adli işlem yapıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca paylaşım sahibinin bazı şahıslarla ilgili, 'neden tahliye edildi, neden tutuklanmadı, neden OHAL Komisyonu tarafından görevine iade edildi.' şeklinde ifadeler kullanması üzerine, bu konudaki yetkinin adli mercilerde ve OHAL Komisyonu'nda olduğu hatırlatılmıştır. Valiliğimizin yetkisinde olan bir konu ile ilgili olarak 'bizim bu yetkimizde değil' şeklinde bir ifade kesinlikle kullanılmamıştır."

Yapılan o toplantıdan hemen sonra, bir kez daha yapılan paylaşım hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi yazı yazıldığı kaydedilen açıklamada, "Kısa bir süre önce, bu toplantıda konuşulan hususlarla ilgili bazı basın organları aracılığı ile kasıtlı olarak algı yaratmak amacıyla, gerçek dışı haberler yapıldığı görülmüştür. Bu nedende kamuoyunu aydınlatmak ve FETÖ konusunda duyarlı davranarak gerçek dışı haberlere ve algılara itibar etmeyen basın mensuplarımıza ve Kayseri halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.