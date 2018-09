Kayseri Üniversitesi'nin yol haritası

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yeni kurulan Kayseri Üniversitesi'nin en kısa sürede hak ettiği yeri alarak Türkiye'nin saygın üniversitelerinden biri olacağını belirtti.

Prof. Dr. Karamustafa, yaptığı yazılı açıklamada, kurucu rektör olarak atandığı Kayseri Üniversitesi'nin başta Kayseri şehri ve bölgesindeki üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, iş dünyası ile etkin ve üretken bir şekilde iş birliği içinde olacağını bildirdi.

Üniversitelerinin yol haritasını açıklayan Karamustafa, şunları kaydetti:

"Kayseri Üniversitesi’nin halihazırda biri faal olmak üzere toplam dört fakültesi, lisansüstü çalışmaların yapılabileceği bir enstitüsü ve yedisi faal olmak üzere de toplam on bir adet meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bu çerçevede üniversitemiz ilk aşamada meslek yüksekokulu ağırlıklı olarak ön lisans düzeyinde mesleki ve teknik eğitim veriyor olsa da ilerleyen dönemlerde 'İslami İlimler', 'Sosyal ve Beşeri Bilimler', 'Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım' fakültelerinin faaliyete geçmesi ile akademik faaliyetlerini daha da zenginleştirecektir. Şehrimizin ve ülkemizin menfaatine olan her konuda, başta Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere tüm oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bu işbirliğini ve diyaloğu en üst düzeyde ve sürdürülebilir kılacağız. Basınla ilişkilerimize azami önemi vereceğiz. Üniversitemizin gelişimi ve faaliyetleri noktasında gelen görüş, öneri ve fikirleri sürekli önemseyeceğiz. Bu çerçevede nitelikli fikirler oluşturarak üniversitemizin nitelikli olarak gelişimini sağlamak için "Kayseri Üniversitesi İstişare Kurulu"nu oluşturmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Kayseri ilinin ismini taşıyan Kayseri Üniversitesi, şehrin üniversitesi olacak; eğitim, bilim, kültür, sanat, turizm, sanayi ve ticaret gibi her alanda bir dinamizmi yakalayacak ve bu hususlarda şehrimize her türlü katkıyı sağlamaktan kaçınmayacaktır."