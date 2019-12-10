Son Dakika

Kayseri Üniversitesi'nin yer seçim komisyonu Ankara'da toplandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi'nin kampüs alanının belirlenmesi için Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda toplantı yapıldı.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma...

Genel 10.12.2019, 09:35
Kayseri Üniversitesi'nin yer seçim komisyonu Ankara'da toplandı
banner230

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi'nin kampüs alanının belirlenmesi için Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda toplantı yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Selim Baydaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kayseri Üniversitesi için belirlenen alternatif araziler masaya yatırıldı.

Kayseri Üniversitesi'nin geleceği için büyük önem taşıyan toplantıda, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Üniversitesi kampüsü için belirlenen arazi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından en yakın zamanda açıklanacak.

#Kayseri Üniversitesi
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
İmsak 06:13
Güneş 07:41
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@