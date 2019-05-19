Kayseri Üniversitesinin 2019-2023 stratejik planı hazır

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesinin 2019-2023 stratejik planının hazırlandığını söyledi.

Kayseri Üniversitesinin birinci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir restoranda düzenlenen programda, Kurtuluş ile Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 1. yaş günü pastasını beraber kesti.

Karamustafa, programda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesinin bağrından koptuk. Stratejik planımızı oluşturduk. Kayseri Üniversitesinin 2019-2023 stratejik planı hazırlandı. Bakanlığa gönderildi. Gözden geçiriliyor. Belki birtakım düzeltmeler yapılacak. Eksiği, fazlalığı olabilir ama elimizde önümüzdeki 4 yıla ilişkin nasıl bir yol haritası izleyeceğimize ilişkin merkezi yönetime de Cumhurbaşkanlığımıza da devletimize de sunduğumuz bir stratejik planı hazırlamış olduk. Bunda emeği geçen mesai arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise Kayseri Üniversitesinin büyümesi ve çıtasını yükseltmesinin kendileri için öneli olduğunu ve her türlü desteği vereceklerini ifade etti.