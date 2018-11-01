Kayseri Üniversitesi'nde akademik yıl açılışı

KAYSERİ (AA) - Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Kayseri Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik yıl açılış dersini verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda "Geleceğin Gençliği" konulu açılış dersine katıldı.

Aslan “Geleceğin Gençliği” konulu açılış dersinde gençlerin mezuniyet sonrası hayatlarında başarılı olabilmeleri için neler yapmaları gerektiğini anlattı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Kayseri Üniversitesinin 15 bin 200 öğrencisi olduğunu bunların yüzde 91'inin ön lisans öğrencisi olduğunu bildirdi.

Açılış dersinin sonunda ise Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan’a “hat sanatı” tablo hediye etti.

