Kayseri Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), ilk mezuniyet ve kuşak bağlama törenini gerçekleştirdi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 2. dönem mezuniyet töreni düzenlenirken, mezuniyet programı kapsamında 3 bölümden 183 öğrenci mezun oldu.

ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet ve kuşak bağlama törenine, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Yenisu, Kayseri Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Semra Aksoylu ile dekanlar, yüksekokul müdürleri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreninde Kayseri Üniversitesi’nin logo tanıtım filmi izlendi.

Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Boztosun, yaptığı konuşmada, öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi. Rektör Karamustafa da konuşmasında, Kayseri Üniversitesi olarak ilk mezunları vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kendi üniversitesinin mezuniyetinde ilk defa konuştuğunu ve bunun kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Karamustafa, "Kayseri Üniversitesi birinci yaşını yeni dolduruyor. Kayseri Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi gibi güçlü dinamikleri olan bir kökün içinden filizleniyor. Kayseri Üniversitesi her ne kadar 1 yaşında da olsa da, çok kısa sürede hem Kayserimizin, hem de ülkemizin önemli bir yükseköğretim kurumu haline gelecektir. Daha da ileriye gidecektir." diye konuştu.



Rektör Karamustafa’nın konuşmasının ardından fakülte birincisi Emre Can, törende kısa bir konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.



Mezuniyet ve kuşak bağlama törenine, mezun öğrencilere kuşak bağlanması ve mezuniyet belgelerinin takdiminin ardından sona erdi.



