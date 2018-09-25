KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya katılan Elitaş, burada yaptığı konuşmada, şu anda Türkiye ekonomisinin geçmiş yıllarla değerlendirildiğinde en güçlü pozisyonlardan biri içerisinde olduğunu söyledi.

Fakat son 5 yıl içerisindeki 6,7 sandığın önlerine gelmesiyle birlikte sosyo ekonomik, sosyo politik ortamdan faydalanıp Türkiye'yi kaosa sürüklemek için gayret gösterenlerin ekmeğine yağ süren bir ortam olduğunu beliren Elitaş, "Dışarıdan yapılan müdahalelerle birlikte, Türkiye'de kriz ortamı varmış gibi ortaya çıkıp bir kaos ortaya çıkararak, krizin varlığını tespit edebilmek için yapılan gayretleri inşallah 15 Temmuz tarihinde tanka, topa göğsünü siper ederek hayatını feda etmeye çalışan Türk Milleti'nin yaptığı gibi, dış kaynaklı döviz için ekonomik saldırıyla, sistematik bir saldırıyla bizi yok etmeye çalışanlara aynı kararlılıkla karşı duracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

En önemli meselenin "güven" olduğuna dikkati çeken Mustafa Elitaş, şunları söyledi:

"Güveni sağladığımız sürece istikrar beraberinde gelecek. İstikrarla birlikte Türkiye ekonomisi kaynakların en verimli şekilde hayata dönmesi için elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız. Bunun sağlanabilmesi için de en büyük unsurlardan birisi moraldir. 2017 Ağustos ayından 2018 Ağustos ayına baktığımız zaman 12 aylık ihracatımız 161 milyar 46 milyon dolara ulaşmış. Bugün itibariyle baktığımızda, ihracatın 9 aylık süre içerisinde artışı yüzde 12,9 yıl sonu itibariyle baktığımızda inşallah ihracatın orta vadeli program olan 169 milyar dolarlık kısmını da aşacağını tahmin ediyoruz."

Programa, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve üyeler katıldı.