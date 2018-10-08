Kayseri Ticaret Borsasından ETB'ye ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Ticaret Borsasını (ETB) ziyaret etti.

KTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ETB'nin çalışmaları hakkında bilgi alan KTB heyeti, Kayseri ve Edirne arasında işbirliğinin arttırılması için çalışma yürütecek.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, ziyarette şunları kaydetti:

"Edirne Borsamız gerçekten üyelerine güzel hizmetler yapıyorlar. Biz de Kayseri Ticaret Borsası olarak, bundan sonraki süreçte işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Borsamıza üye insanlarımız da Edirne'deki iş insanları ile görüşmeler yaptı, her biri kendi sektöründe, iki şehir için yatırım ve ticaret imkanları hakkında istişarelerde bulundular. Hep birlikte üyelerimize ve ülkemize hizmet edeceğiz. Ülkemizin, ekonomik anlamda gelişmesi için, istikrarı için üzerimize ne düşüyorsa yapmamız gerekir."