Kayseri Serbest Bölgesi'nin ticaret hacmi arttı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Serbest Bölgesi'nin 96 milyon 500 bin dolarlık bütçeyle tüm zamanların en büyük ticaret hacmine ulaştığı bildirildi.

Kayseri Serbest Bölgesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ticaret bölgesinin kurulduğu günden beri ülke ekonomisine katkı sağladığı belirtildi.

Serbest bölgede 4 bin 200 çalışan olduğu, 104 faal firma ile mart ayındaki ticaret hacminin yüzde 35'inin ihraç edildiği ifade edildi.



Kurulduğu günden bugüne en yüksek ticaret hacmine ulaşıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin açıklanan mart ayı rakamları ile birlikte Kayseri Serbest Bölgemizde tüm zamanların en yüksek ticaret hacmine ulaşarak 1/3/2018 ve 31/3/2018 tarihleri arasında gösterdiği 96 milyon 500 bin dolarlık toplam hacmi ile kurulduğu günden bugüne en yüksek aylık ticari oranını yakaladı.

1998 yılında kurulan KAY-SER AŞ 2002 yılında toplam 83 milyon dolarlık ticari hacmi gerçekleşirken 2018 Mart ayında toplam 96 milyon 500 dolarlık bir ticaret hacmi ile bir yıllık ticaret hacmini bir ayda yakalamış oldu. Yakalanan bu hızlı ivme ile Kayseri Serbest Bölgesi olarak 2018 yılı sonunda hedeflenen 1 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşılabileceği öngörülmektedir."