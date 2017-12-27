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Kayseri Şeker'den pancar bedeli ödemesi

SİVAS (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Şarkışla'da pancar üreticiliği yapan 801 çiftçiye, 18 milyon 279 bin 750 lira pancar bedeli ödedi.Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Halis Lektemur, yaptığı açıklamada,...

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:48
Kayseri Şeker'den pancar bedeli ödemesi
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SİVAS (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Şarkışla'da pancar üreticiliği yapan 801 çiftçiye, 18 milyon 279 bin 750 lira pancar bedeli ödedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Halis Lektemur, yaptığı açıklamada, pancar bedellerinin erken ödenmesinden dolayı Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kayseri Şeker olarak her zaman ilklere imza attıklarını belirten Lektemur, "Şu soğuk kış günlerinde, çiftçilerin ısınmaları için başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin almış olduğu kararla pancar üreticilerimizin pancar bedellerini ödeyerek, bir nebze olsun faydalı olabildiysek ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

İlçedeki 801 çiftçiye, 18 milyon 279 bin 750 lira pancar bedeli ödendiğini aktaran Lektemur, her zaman üreticinin yanında olduklarını vurguladı.

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Kayseri ŞekerPancar Parası ÖdemeleriŞarkışla
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