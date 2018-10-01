Kayseri Şeker'den çiftçiye motorin desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası, sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçisinin ihtiyacına yılda 8 milyon litre motorin dağıtarak destek veriyor.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, fabrika yönetimi, sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçisinin ihtiyacının karşılanması adına, nisan, mayıs ve temmuz dönemlerinde çiftçiye ton başına dağıtılan 4,5 milyon litre motorine ilave olarak, 3,5 milyon litre motorinin dağıtımına başladığını duyurdu.

Ekim ayında pancar sökümü için Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir illerinde 12 bölge ve 230 köyde Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından motorin dağıtıldığı bildirildi.

Öte yandan, kampanya döneminde ton başına 1,5 litre mazot desteğinin pancar çiftçileri tarafından büyük memnuniyetle karşılandığı belirtildi.