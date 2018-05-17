Kayseri Şeker'den çiftçi tanışma toplantısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası yöneticileri, Turhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Sivas-Yıldızeli Bölge çiftçileri ile bir araya geldiler.

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan açıklamada, çiftçi tanışma toplantısı kapsamında bir araya gelindiği bildirildi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bölgelerimizdeki çiftçi buluşmaları toplantılarını icra etmemizdeki asıl sebep, Turhal Şeker Fabrikası'nın Kayseri Şeker Fabrikası tarafından satın alınmasıdır. Bu vesileyle Yıldızeli Bölge çiftçilerimizle tanışma toplantısı yapalım biz çiftçilerimizi tanıyalım, çiftçilerimiz de bizi tanısınlar, bizim Kayseri Şeker olarak yaptıklarımızı anlatalım istedik. Bildiğiniz gibi Türkiye’de şeker sektörü açısından yeni bir süreç yaşanıyor. Şeker fabrikalarından 2000 yılında özelleştirme kapsamına alınan 25 şeker fabrikasının 14 tanesinin satış kararı verilerek yeni bir süreç başladı. Biz 14 şeker fabrikasından 8 tanesinin ihalesine katıldık ve bunlardan Turhal Şeker Fabrikası'na en yüksek fiyatı vererek birinci olduk. Biz elbette bu Turhal Şeker Fabrikasının ihalesini kazandık ama fabrikadan daha önemlisi, anlamlısı çiftçilerimizdir. Bunun için fabrikayı teslim almadan önce insanlarımızla çiftçilerimizle bir tanışma toplantıları düzenliyoruz."

Toplantı sonunda Kayseri Şeker heyetinin, Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz'u makamında ziyaret ettiği bildirildi.