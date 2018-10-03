Kayseri Şeker'den buğday ve arpa araştırması

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası, bölge coğrafi şartlarına uygun, verim oranı yüksek arpa, makarnalık ve ekmeklik buğday konusunda çalışma başlattı.Çalışma ile bölge çiftçisinin, kaliteli ve verimli tohum ile buluşturulması amaçlanıyor.Fabrikadan...

Kayseri Şeker'den buğday ve arpa araştırması
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası, bölge coğrafi şartlarına uygun, verim oranı yüksek arpa, makarnalık ve ekmeklik buğday konusunda çalışma başlattı.

Çalışma ile bölge çiftçisinin, kaliteli ve verimli tohum ile buluşturulması amaçlanıyor.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, yöneticilerin yapılacak denemeler için Ankara Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (TAGEM) ile görüştüğü belirtildi.

Arpa, makarnalık ve ekmeklik buğday tohumlukları kapsamında, 19 çeşidinin denemeye alındığı kaydedildi.

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