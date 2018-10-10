Kayseri Şeker'de kabak çekirdeği alımları başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası'nda kabak çekirdeği alımının başladığı bildirildi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2018 yılı hasat dönemi için kabak çekirdeği alımının başlatıldığını ve baş fiyat olarak 11.5 lira olduğunu belirtti.

Kabak çekirdeği konusunda piyasa araştırması yapıldığını kaydeden Akay 2017 yılında 8.5 lira ile alımların başladığını ve sezon sonunda 13 liraya çıktığını aktardı.

2018 yılında ise piyasada 9-10 lira civarında alımların yapıldığını ifade eden Akay, Kayseri Şeker olarak 11.5 lira baş fiyattan alımlara başlandığını dile getirdi.