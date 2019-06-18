Kayseri Şeker'de 66. Mali Genel Kurul heyecanı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Kooperatifi'nin 66. Mali Genel Kurulu'nun, 20 Haziran 2019 Perşembe günü Kadir Has Kongre merkezinde yapılacağı bildirildi.



Kooperatiften yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Nisan 1955'te kurulan ve Kayseri, Yozgat, Sivas, Nevşehir illeri sınırları içerisinde bulunan, 78 bin 42 ortağı ile bölgenin en büyük çiftçi kuruluşu olan Kayseri Pancar Kooperatifi'nin mali genel kuruluna 4 şehirdeki 832 köy ve merkez çiftçilerinin katılımı bekleniyor.



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tüm ortakları mali genel kurula davet etti.

Akay yaptığı açıklamada "8,5 senedir çok hızlı hareket ettik, çok koşturduk, çok gayret gösterdik, Bizler hep birlikte büyük başarı sağladık. Başarı, bir varış noktası değil bir yolculuktur. Hep birlikte başardık. Başarmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şeker fabrikalarının ihale sürecinde de görüldü ki, bu sektörün en güçlü kuruluşu Kayseri Şeker’dir. Türkiye’de pancar çiftçisini de, şeker sektörünü de ayakta tutacak olan kuruluş yine Kayseri Şeker’dir. Aziz çiftçi kardeşlerim, bu duygularla yapılacak olan 66. mali genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siz değerli çiftçilerimizin önceki genel kurullarımıza göstermiş olduğunuz, heyecanınızdan, coşkunuzdan, duruşunuzdan, desteğinizden, sevginizden, sahiplenmenizden, katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Allah, niyetimizi, istikametimizi bozdurmasın, birlik ve bütünlüğümüzü daim eylesin. Özellikle Türkiye de örnek olarak gösterilen ve Türk kadının tarımsal alandaki gelişmelere katkıları nedeniyle kadın çiftçilerimizi de genel kurulumuza bekliyorum."