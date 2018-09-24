Kayseri Şeker Fabrikası'nın 64. kampanya dönemi başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası'nın 64. pancar alım kampanyası, törenle başladı.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, kampanya açılış töreninde ilk pancar getiren çiftçiler Şaban Türk, Hasan Arpa ve Müslüm Aydın'a yönetim kurulu üyeleri tarafından bilgisayar hediye edildi.



Kayseri Şeker'in Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker fabrikalarında 2018-2019 kampanya döneminde toplam 2 milyon 950 bin ton pancar kesimi yapılarak 430 bin ton şeker üretimi gerçekleşmesi beklendiği bildirildi.

Törene, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları ile çalışanlar katıldı.