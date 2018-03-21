Kayseri Şeker Fabrikası'na teşekkür belgesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası'na ülke ekonomisine katkıdan dolayı 2017 yılı vergi rekortmenliği teşekkür belgesi verildi.

Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan teşekkür belgesi, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı tarafından Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a verildi.

Törende konuşan Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı, Kayseri Şeker'e ödediği vergiler ve kentte vergi rekortmen listesine girdiği için teşekkür anlamında Maliye Bakanı imzalı belge takdim edildiğini ve Kayseri'ye sunmuş oldukları vergiden dolayı teşekkür etti.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay ise şerefle teşekkür belgesini aldığını belirterek, verilen belgeleri başarının nişanesi olarak ofisinde sergilediğini kaydetti.

Törene Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürü Sezai Polat ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez'in katıldığı bildirildi.