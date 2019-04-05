Kayseri Şehir Hastanesinden memnuniyet yüzde 95

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kayseri Şehir Hastanesi verilerini değerlendirdi.

Özyalçın, yazılı açıklamasında, 2018 mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan hastanenin, Kayseri ve bölge illere ciddi anlamda sağlık hizmeti sunduğunu belirtti.

Hastaneye ilişkin verileri paylaşan Özyalçın, şunları kaydetti:

"2019'un ilk 3 ayında Kayseri Şehir Hastanesi'nde 824 bin 926 hastaya hizmet verdik. Bu hastalar için yapılan laboratuvar tetkikleri, 3 milyon 455 bin, radyolojik tetkik sayımız 271 bin 356, toplam ameliyat sayımız ise 20 bin 378 dir. Bu dönemde yoğun bakımlarımızdan 3 bin 341 hasta hizmet almış olup, yatan hasta sayımız ise 28 bin 900’dür. Hastanemizde 8 profesör 39 doçent, 500'ü hekim olmak üzere toplamda 3 bin 400 kişiden oluşan bir sağlık ordusu ile hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda 2 bine yakın şirket personeli de nitelikli sağlık hizmeti sunumunda gayret sarf etmektedir. Laboratuvar hizmetlerimiz ise tıbbi biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarından oluşmakta. Çağın teknolojisine uygun, modern cihazlar ile laboratuvarlarımızda yapılan testler konusunda uzman hekimlerimiz tarafından değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Kayseri Şehir Hastanemizde spesifik özellikli testlerde çalışılmaktadır."

Özyalçın, AMATEM ve Ruh Sağlığı kliniklerinde de yasaklı madde analizi doğrulama testleri konusunda da Kayseri Şehir Hastanesi Laboratuvarının referans laboratuvar konumunda olduğunu aktardı.

Referans laboratuvar olması sebebiyle laboratuvarın Sivas, Samsun, Eskişehir, Balıkesir, Aksaray, Osmaniye, İzmir, Niğde, Kahramanmaraş gibi hem bölge illerine hem de uzak illere hizmet verdiğini anlatan Özyalçın, şöyle devam etti:

"Öncesinde Kayseri Devlet Hastanesinde 5 parametre bakılabilen yasaklı madde analizleri, Kayseri Şehir Hastanesi laboratuvarında 80 parametreye kadar bakılabilmektedir. Bu da madde tespitinin daha detaylı ve kesin yapılabilmesini kolaylaştırmaktadır. Türkiye’de birçok laboratuvarda bu kadar detaylı bir analiz yapılmamaktadır. Ayrıca görüntüleme hizmetlerinde 3 adet tomografi ve 3 adet de MR cihazı bulunmaktadır. Tomografi cihazlarımızdan biri 128 kesit, MR cihazımızın biri de 3 tesladır. Görüntüleme cihazları günde ortalama 300 Tomografi, 300 MR çekimi yaparak hastalarımıza hizmet vermekteyiz."

Özyalçın, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören kişiler ile yaptıkları anketlerde yüzde 95'in üzerinde memnuniyet oranını yakaladıklarını da bildirdi.

