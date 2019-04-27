Kayseri Şehir Hastanesi'nde hızlı tahlil ve tetkik

KAYSERİ (AA) - Laboratuvar tahlil ve tetkik işlemlerinin Kayseri Şehir Hastanesinde, son teknoloji cihazlar eşliğinde, iç ve dış kalite kontrol programları uygulanarak hızlı ve güvenilir şekilde yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastalıkların tanı ve tedavisinde çok büyük önem taşıyan tıbbi laboratuvarlarda Kayseri Şehir Hastanesi Dış Kalite Kontrol Laboratuvarları'ndan tam not almayı başarıyor.

Hastanede kullanılan son teknoloji otomasyon sistemleri sayesinde hastalardan alınan bir tüp kan ile birçok test analizi yapılabiliyor.

Günlük ortalama 50 bin tetkikin yapıldığı laboratuvarda aylık ise yaklaşık 1,5 milyon tetkike ulaşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Derya Koçer, ileri analiz laboratuvarında yasa dışı madde tarama ve doğrulama analizleri için il dışı merkezlerden numune kabulü yaptıklarını ve bu konuda birçok kente hizmet verdiklerini belirtti.

Koçer, şunları kaydetti:

"Kayseri Şehir Hastanesi tıbbi biyokimya laboratuvarında hem rutin biyokimya analizleri hem de pek çok laboratuvarda çalışılmayan spesifite analizi yapılmaktadır. Çağın teknolojisine uygun cihazlarla doğru hızlı ve kaliteli sonuç vermede kendini ispat etmiş cihazlar şu anda laboratuvarımızda kurulu bulunmaktadır. Biyokimya ve ummınize analizlerini çalıştığımız son teknoloji Preanalitik Sistem Türkiye'de ilk defa Kayseri Şehir Hastanesi biyokimya laboratuvarında kuruldu. Analizi yapılan numuneler ise içerisinde soğutma ünitesi bulunan 27 bin tüp kapasiteli postanalitik modülde 72 saat süreyle saklanabilmektedir. Test tekrarı ve numunenin geri alınması gereken bazı durumlarda saklanan numunenin barkod numarasını girmek kaydıyla 27 bin tüp arasından numuneye kolaylıkla ulaşıyor ve bu sayede hastalardan tekrar numune alınmasının önüne geçiyoruz."



























