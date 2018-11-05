KAYSERİ (AA) - Kayseri Şehir Hastanesi'nde gazi ve şehit yakınları için destek masası kuruldu.

Sağlık Sen Kayseri Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın girişimleri sonucu, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gazi ve şehit yakınları için yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Gazi ve şehit yakınlarının iş ve işlemlerini takip etmek, hastanede yardımcı olmak amacıyla kurulan masada, hastaneye müracaat eden gaziler, yakınları ve şehit yakınlarının birimde çalışan memurlar yardımı ile sıra beklemeden tüm hizmetleri hızlı bir şekilde yapılacak.

Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, hayata geçirilen hizmetle ilgili şunları kaydetti:

"Bu vatanın birlik ve bütünlüğü için şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve bu uğurda uzvunu feda eden gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Onlara vefa borcumuzu ödemek mümkün değil. Onlara duyduğumuz minneti, şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerine ve gazilerimize sahip çıkarak, onlara gerekli ilgiyi ve saygıyı gösterip yalnız olmadıklarını hissettirmekle mümkündür. Sağlık Bakanlığının harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler ile ailelerinin sağlık hizmetinden öncelikli olarak yararlandırılmaları konusunda genelge bulunmaktadır. Sendikamız bünyesinde daha öncesinde şehit ve gazi yakınları komisyonu kurmuştuk, başkanlığına da kendisi de şehit yakını olan Sami Doğan beyi getirmiştik. Komisyonumuz, hastane yönetiminden, Şehir Hastanesinde ailelerimizin iş ve işlemlerinde yardımcı olmak amacıyla yardım masası kurulması talebinde bulundu. Hastane yönetimimizde buna duyarsız kalmayarak hızlı bir şekilde yardım masasını oluşturdular. Destek masası genel hastane zemin katta hizmet vermektedir."