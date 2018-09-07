Kayseri Şehir Hastanesinde

KAYSERİ (AA) - İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli başkanlığında Kayseri Şehir Hastanesi İşletme Dönemi 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Özer, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, YDA Türkiye Sağlık Direktörü Dr. Elif Sözer, sağlık müdürlüğü, Kayseri Şehir Hastanesi ve hastane yetkilileri katıldı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Kayseri Şehir Hastanesinin iş ve işleyişleriyle, hizmet süreci yönetimine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, sağlık hizmetlerinin sunumu, kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetler hakkında görüşüldüğü kaydedildi.