Kayseri POMEM'de mezuniyet töreni

KAYSERİ (AA) - Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 557 polis için mezuniyet töreni yapıldı.



Merkezin çim sahasında gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Kayseri POMEM Müdürü Metin Tanrıver, polislerin bir ellerinde vicdan, bir ellerinde hukuk olması, başka da rehber aramamaları gerektiğini söyledi.

Görevlerini yaparken, güçlerinin arkasında kanun ve hukuk yoksa birer sokak serserisi, kabadayısı durumuna düşeceklerini belirten Tanrıver, "Mutlaka, zor ve meşakkatli bir yola girdiniz. Bu aziz milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışacaksınız. Ülkemize, halka ve Hakk'a hizmet anlayışı sizlerin en temel hedefi olmalıdır. Size sığınanlara kapınızı, kucağınızı ve kalbinizi daima açık tutun. Yoksula, garibana, yardıma muhtaç olana yardımcı olun." diye konuştu.

Mesleğin zenginlik ve rahatlık vadetmediğini vurgulayan Tanrıver, şunları kaydetti:

"Mesleğiniz boyunca kendinize doğru hedefler belirleyin. Mesleğinizin sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Çıktığınız yolu, taşıdığınız yükü bilmelisiniz. Hedefe ulaşmada aldığınız eğitim, iradeniz, azminiz ve kararlılığınız, size yol gösterecektir. Önünüze belki bir sürü engel çıkacak, zorlanacak, bocalayacak fakat asla pes etmeyeceksiniz. Başarılı olma adına dikilecek, dik duracak, engelleri bir bir aşacaksınız. Hazreti Ömer'in şu sözünü kendinize rehber edinin, 'Haramda mutluluk ararsan, mutluluk sana haram olur.' Dürüst olun, kimsenin hakkını yemeyin, kimsenin hakkını kimseye yedirmeyin."

Konuşmasının ardından Tanrıver, dönem birincisi Mehmet Ali Aldemir'e plaket verdi.

Dönem birincisi Aldemir, yaş kütüğüne plaket çaktı.



Tören, 557 polisin yemin etmesinin ardından son buldu.

Törenin ardından aileleri ile büyük sevinç yaşayan polis adaylarından Gökhan İlerisoy, mutlu olduğunu aktararak, "Vatanımıza, milletimize hizmet edeceğiz. İnşallah herkese nasip olur. Meslekte yükselebildiğim kadar yükselmeye çalışacağım. Allah hayırlısını eylesin." diye konuştu.

Baba Mustafa İlerisoy da tören için Adana'dan geldiklerini dile getirerek, "Yaşamak gerekiyor bunu, çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin." dedi.

Gümüşhane'den gelen diğer bir polis adayının babası Turay Demir, "Ülkeme böyle evlat yetiştirdiğim için çok mutlu ve gururluyum. Yetiştirenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.