Kayseri polisinden öğrencilere tarihi gezi

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Genç Bakışlar Mutlu Yüzler Projesi kapsamında 120 lise öğrencisine yönelik Çanakkale, İstanbul ve Ankara gezisi düzenledi.

Mahalle polislerinin denetiminde 5 gün sürecek olan geziye, sosyal desteğe muhtaç, anne veya babasını kaybetmiş çocuklar ile şehit ve gazi çocuğu olan lise öğrencileri katıldı.

Proje kapsamında belirlenen 120 öğrenciden ilk grup olarak 40 öğrenci, geziye dahil edilerek Çanakkale, İstanbul ve Ankara'daki tarihi yerleri görecek.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Özcan Erdoğdu, yaptığı açıklamada, Genç Bakışlar Mutlu Yüzler Projesi kapsamında il dışı gezi programı düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gezi programın sloganı 'Asım'ın nesli Çanakkale'de'. Bu program çerçevesinde Ankara, İstanbul ve Çanakkale'yi kapsayan 5 günlük tarihi yerleri kapsayan gezi gerçekleştirilecek. Biz Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak Genç Bakışlar Mutlu Yüzler Projemiz kapsamında tarihi değerlerimizi görerek ve yaşayarak öğrenmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda da her yıl hazırlamış olduğumuz faaliyetlerimize Çanakkale, İstanbul ve Ankara gezilerimizi dahil ediyoruz. Bu tür tarihi alanların özellikle toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlayacağına inanıyoruz."