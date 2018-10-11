Kayseri polisinden

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine "Çanakkale Ruhu" konulu konferans verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ÇOGEP projesi kapsamında Şehir Tiyatrosu'nda yaklaşık 500 öğrenciye verilen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran'ı Kerim tilaveti sunulmasıyla başladı.

Gazilerinde katıldığı programda, mehter takımı yapıldı, şiirler okundu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere tarihi ve milli şuur verilmesinin önemini vurguladı.







