Kayseri polisi çocuklarla iftarda buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "İpeksi dokunuşla sokaktan madalyaya uzanan eller" projesi kapsamında çocuklarla iftarda buluştu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen programa, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Özcan Erdoğdu, proje kordinatörü Hasan Keleş, personel ve çocuklar katıldı.

Programda konuşan Erdoğdu, ramazan ayının birlik ve rahmet ayı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı münasebetiyle projemizde spor eğitimi alan öğrencilerimizle iftar sofrasında bir araya geldik. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak birlik beraberliğin pekiştirilmesi anlamında ve öğrencilerin arasında birlikte yaşama kültürü oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla bu tür iftar faaliyetlerimiz ramazan ayı süresince devam edecektir. Bugün burada iftara katılım sağlayan öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum."