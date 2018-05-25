Kayseri OSB'den iftar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi çalışanları iftar programında buluştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar yemeği bir restoranda gerçekleştirildi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak, sanayinin beklentilerine yeterince cevap verilmesi, ekonominin birinci sırada yer alması, yani asıl gündeme dönülmesi birinci önceliğimiz olmalıdır. Her türlü sanayi yatırımı yerine, ülkemiz için yüksek katma değer üretebilecek sanayi yatırımlarına yönelmeliyiz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne, kuruluşundan günümüze kadar emeği geçen ilgili ve yetkili herkese şükranlarımızı sunuyorum. Hayatta olanlar sağlıklı ve uzun ömür, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum."

Program yapılan toplu duanın ardından sona erdi.