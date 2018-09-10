Kayseri OSB'de büyük buluşma

KAYSERİ (AA) - İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan 13 şehirdeki 53 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yöneticisi, bölge toplantıları kapsamında Kayseri'de bir araya gelecek.

Kayseri OSB'den yapılan açıklamaya göre, bölge toplantıları ile OSB'lerin sorunlarını masaya yatıran Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), İç Anadolu Bölgesi’ndeki 53 OSB'yi Kayseri'de topluyor.

13 şehirden 53 OSB yöneticisi ve sanayicilerin katılımıyla 12 Eylül’de gerçekleştirilecek OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı'nda, bölge OSB'lerinin sorunları ve beklentilerinin yanı sıra, ekonomide yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantı hakkında bilgi veren OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerin Türkiye'nin üreten gücü olduğunu ifade etti.

OSBÜK olarak 80 şehirdeki tüm OSB'lerle bir araya gelmek, onları daha yakından görerek, beklentilerini dinlemek amacıyla bölge toplantıları düzenlediklerini belirten Kütükcü, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz bir yılda Marmara, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki 216 OSB'mizle bu bölge toplantılarında bir araya geldik. 12 Eylül'de de İç Anadolu Bölgemizdeki 53 OSB'mizle Kayseri OSB'mizde bir araya gelerek, 6. bölge toplantımızı gerçekleştirmiş olacağız. İç Anadolu Bölgemizdeki tüm OSB yöneticilerimizi ve ilgili herkesi bu toplantıya katılmaya davet ediyorum."

Toplantıya ev sahipliği yapacak olan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da bu toplantılarda üretim, istihdam, ihracat, kurumlar arası iş birlikleri ve ülke ekonomisine dair önemli konuları değerlendirileceklerini aktardı.



Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Kayseri, Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'taki OSB'lerin başkan ve yöneticilerinin katılımı bekleniyor.

