Kayseri OSB'de

KAYSERİ (AA) - Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü arasında imzalanan Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde "21. Yüzyılda Aile Olmak" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Kayseri OSB Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer tarafından verilen seminere Kayseri OSB idarecileri ve çalışanlarının yanı sıra Özel Kayseri OSB Teknik Koleji idareci, öğretmen ve çalışanları katıldı.

Çocukların en çok ebeveynlerini örnek aldıklarını, önceden çocuk yetiştirmenin daha kolay olduğunu anlatan Özer, gün geçtikçe çocukları anlamak, onlarla ilgilenmenin zorlaştığını belirtti.



Özer, "Anne babalık dünyanın en önemli ve zorlu mesleğidir. Aldığınız bir eşyanın kullanma kılavuzu vardır. Anne ve babalığın kullanma kılavuzu ise yoktur. Anne baba olmak çok zordur. Çocuklara 'Bunu neden yaptın? Neden sinirlisin?' gibi sorular yargılayıcı ve tehdit edici gelebilir. Bunun yerine ‘Ne oldu? Nasıl oldu?’ gibi sorular sorarak onların duygu ve düşüncelerini öğrenmeye çalışın." diye konuştu.

Daha sonra Uzman Psikolog Şengül Durmuşoğlu tarafından, cinsel istismarın tanımı, çocuğa mahremiyet bilgisi nasıl kazandırılır, risk faktörleri, istismara uğrayan çocuğun gösterdiği belirtiler, koruyucu ve önleyici tedbirler konularında sunum yapıldı.



