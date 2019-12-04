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Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'a ziyaret
KAYSERİ (AA) - Uganda Meclis Başkanı Rebecca Kadaga ve Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti. OSB'den yapılan açıklamada, Başkan Nursaçan, Uganda...
Genel 04.12.2019, 08:40
KAYSERİ (AA) - Uganda Meclis Başkanı Rebecca Kadaga ve Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.
OSB'den yapılan açıklamada, Başkan Nursaçan, Uganda heyetini Kayseri'de görmekten memnun olduklarını belirtti.
Kadaga'da ise iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması için Uganda'ya gelecek yatırımcılara katkı ve desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.
Ziyarette, Kayseri OSB'nin projeleri de tanıtıldı.
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