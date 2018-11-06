Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i daha adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, örgütün "askeri mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 40 kişiye yönelik Kayseri merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen farklı rütbelerden 40 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen operasyonlarda 17 zanlı yakalanmış, 8'i işlemlerinin ardından adliyeye gönderilmişti.