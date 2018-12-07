Kayseri merkezli FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerinde saklananlara yönelik operasyonda 9 zanlı daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 11 zanlı daha emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece operasyonda tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.

"FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan adreslerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik Kayseri merkezli Ankara, Konya, Adıyaman, Manisa, Sivas, İzmir, Ordu, Amasya, Mardin, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray'da 4 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 37 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 10'u tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 12'si ise haklarında soruşturma yürütülen illere gönderilmişti. Firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.