Kayseri merkezli FETÖ'nün

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 7 ilde, FETÖ/PDYnin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 zanlıya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesindeki adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, bakkal ve büfe gibi iş yerlerinde kullanılan kontörlü telefonlardan bazı askerlerin arandığı tespit edilmiş, örgütün askerlerden sorumlu "mahrem imamları" tarafından yapıldığı değerlendirilen aramalar üzerine 12'si meslekten ihraç edilen asker ile 17 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kayseri merkezli Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla ve Mardin'de 4 Aralık'ta başlatılan eş zamanlı operasyonda 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



