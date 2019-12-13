Son Dakika
Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ile ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.Kayseri Cumhuriyet...
Genel 13.12.2019, 13:34
KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ile ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri, Ankara, Aydın ve Manisa'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 8 zanlıyı yakaladı.
Şehre getirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
12°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:44
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:07
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50