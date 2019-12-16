Son Dakika
Kayseri merkezli FETÖ operasyonu
- Zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi, 2'si emniyetten salıverildi
Genel 16.12.2019, 12:55
KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ile ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Operasyonel hatlar üzerinden "mahrem imamlar"la irtibatı tespit edilen Adalet Bakanlığı personeli 8 şüpheli, 13 Aralık'ta Kayseri, Ankara, Aydın ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:46
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:08
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:51