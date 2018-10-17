Kayseri Kitap Fuarı'nı 4 günde 310 bin kişi ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Kitap Fuarı, 4 günde yaklaşık 310 bin ziyaretçiyi ağırladı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuara, Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, yazar ve şairler katıldı.

Ziyaretçilere 13 Ekim Cumartesi günü kapılarını açan fuar, kısa sürede yoğun ilgi gördü ve kitapseverlerin buluşma noktası haline geldi.

Kayseri'nin yanı sıra çevre illerden de çok sayıda okurun ilgi gösterdiği 130 yayınevinin stant açtığı fuarı, ilk gün 65 bin 416, 2. gün ise 85 bin 782 kişi ziyaret etti.



4 günlük sürede ziyaretçi sayısı 310 bine ulaşan fuar, söyleşiler, imza etkinlikleri ve şiir dinletilerine ev sahipliği yapıyor.



Fuar, 21 Ekim'e kadar açık kalacak.



