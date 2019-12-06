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Kayseri İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığındaki toplantıda konuşan...

Genel 06.12.2019, 09:19
Kayseri İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi
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KAYSERİ (AA) - Kayseri İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığındaki toplantıda konuşan Günaydın, kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması gerektiğini belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşlarında idarede birliğin ve koordinasyonun sağlanılmasının önemini vurgulayan Günaydın, "Kamu kurumunda çalışan tüm personelin kaliteli, hızlı ve sağlıklı hizmet verme noktasında daha verimli ve etkili çalışmaları gerekir. Hepimiz kamu görevi yapıyoruz, ülkemize ve milletimize sorumluluklarımız ve görevlerimiz var. Bu bilinç içerisinde işimizi layıkıyla yapmak ve yaptığımız işin hakkını vermek zorundayız. Kamu personelimizin vatandaşımıza hizmet noktasında her zaman itina ile çalışması gerekir." ifadelerini kullandı.

Program, gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

#kayseri
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