Kayseri Havalimanı'nın yolcu ve yük trafiği arttı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Havalimanı geçen ay 162 bin 352 yolcuya hizmet verdi.

DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, eylül ayında Kayseri Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 147 bin 21'e, dış hat yolcu trafiği yüzde 52 artışla 15 bin 331'e yükseldi. Toplamda ise yüzde 12 artışla 162 bin 352 yolcu havalimanından hizmet aldı.

Havalimanına iç hatta iniş, kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre bin 993 olurken, dış hatlar uçak trafiği yüzde 50 artışla 105 oldu, toplamda ise bin 98'e ulaştı.



Aralık ayında havalimanının yük trafiği ise yüzde 21 artışla bin 464 ton olarak gerçekleşti.

Kayseri Havalimanından bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 147 bin 696 yolcu hizmet aldı.

Hizmet verilen toplam uçak ise 15 bin 339'a, yük trafiği yüzde 11 artışla 22 bin 92 tona ulaştı.



