Kayseri Gönüllü Kuruluşları Platformundan rektörlere ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gönüllü Kuruluşları Platformu üyeleri, Erciyes ve Kayseri Üniversitesi rektörlerini ziyaret etti.

Platformdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Platform Başkanı Ahmet Taş'ın da bulunduğu kurul üyeleri, önce Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış ile görüşüp görevinde başarılar diledi.

ERÜ'nün kurulduğu günden bugüne kente ve Türkiye'ye büyük hizmetler verdiğini ifade eden Başkan Taş, Rektör Prof. Dr. Çalışın döneminde de başarılı hizmetlerin devam edeceğine inandıklarını belirtti.

Prof. Dr. Çalış ise, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının sivil toplum hayatına katkılarını yakından takip ettiklerini, üniversite öğrencilerine yönelik faaliyetlerinde her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

Daha sonra Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret eden üyeler, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarının desteğine ve katkısına ihtiyaç duyacaklarını ifade eden Prof. Dr. Karamustafa, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.