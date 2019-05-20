Kayseri Gazeteciler Cemiyetinden iftar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki basın mensupları, Gazeteciler Cemiyetinin iftar programında bir araya geldi.

Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir restoranda düzenlenen iftar programına, Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya, basın mensupları ve aileleri katıldı.

Altınkaya, programda yaptığı konuşmada basın sektörünün zor şartlarda hayatını sürdürmeye çalıştığını söyledi.

Gelecek yıl Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin 40. kuruluş yılını kutlayacaklarını hatırlatan Altınkaya, Kayseri Basın Müzesi projesiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayserililere layık olmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bizler bir yerel yönetici olarak, belediye başkanı olarak size layık olma yolunda gece gündüz demeden koşturuyoruz. Hiçbir zaman dedikodulara prim veren bir yapım olmadı. Hiçbir zaman boş işlerle uğraşmadım ve hep koşturdum. Boşluğun rahmani olmadığını, şeytani olduğunu düşündüm. Dolayısıyla gece demeden, gündüz demeden ekibimizle beraber koşturmaya devam ediyoruz. Şehrimizi sahiplenmek ve aidiyet duygusu oluşturmak hepimizin olmazsa olmazıdır. Biz şehrimizi seviyoruz. Şehrimize sevdalıyız."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşılırken Türkiye'nin çok badireler atlattığını ve gazetecilerin bu badirelerin atlatılmasında büyük emeğinin olduğunu ifade etti.