Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden AA'ya ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürlüğüne atanan Orhan Canbulatel'i ziyaret etti.

Altınkaya, Canbulatel'e yeni görevinde başarılar dileyerek, Anadolu Ajansı'nın milletin sesine tercüman olduğunu vurguladı.

Kayseri açısından basın mensuplarına büyük sorumluluk düştüğünü belirten Altınkaya, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, kamu gazeteciliği yapmakla beraber devletin ve milletin birliği ve bekası için tarih boyunca çok ciddi yayınlar yaptı. Kayseri Bölge Müdürlüğü de 1987 yılından beri faaliyette. Kayseri'de görev yapan 5-6 arkadaşımız da bölge müdürü olarak Türkiye'nin muhtelif illerinde görev yaptı. Anadolu Ajansı bizim mesleğimiz açısından baktığımızda bir üniversite. Kayseri Bölge Müdürlüğü de bu üniversitenin önemli fakültelerinden diyebiliriz. Başarılarınızın devamını diliyorum."

AA Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Altınkaya'ya ziyaretinde, Başkanvekili Oktay Ensari, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kösedağ ve Denetim Kurulu Başkanı Ahmet Şan da eşlik etti.