Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde görev dağılımı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetim kurulu, Veli Altınkaya başkanlığındaki ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.

Cemiyet binasında gerçekleştirilen toplantıda, 11 Mayıs'taki olağan genel kurulda yönetime seçilenler arasında görev paylaşımı yapıldı.

Yeni yönetimde Veli Altınkaya başkan, Oktay Ensari başkan vekili, Doğan Havur ve Osman Çiftçi başkan yardımcısı, Mustafa Duran genel sekreter, Mesut Koç genel sekreter yardımcısı, Metin Kösedağ muhasip, Yavuz Navruz, Ali Kürşat Açıkgöz, Hatice Şimşek, Cem Atakan, Ferhat Yağmur ve Tevfik Işık da yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.