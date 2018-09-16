Kayseri emniyetinden yeni eğitim-öğretim yılı tedbirleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir dizi tedbir alındığını duyurdu.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda yetiştirilmeleri, muhtemel şiddet olayları ile madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları ve çağın gereklerine uygun güvenli eğitim ortamlarının sağlanarak ülkeye yararlı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla okullar ve çevresinde bazı tedbirler alındı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir önceki eğitim ve öğretim döneminde meydana gelen olaylar hakkında yapılan analizler neticesinde okullarımızda görev yapmak üzere okul kolluk görevlisi, güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, özel güvenlik görevlisi, motorize ekipler ve motosikletli yunus timleri görevlendirilmiştir. 22 okulda sabit olarak görev yapmak üzere 18 polis memuru okul kolluk görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Diğer okullarda okul idarecileri ile sürekli irtibat halinde olacak ve rutin aralıklarla okulları ziyaret ederek gerekli çalışma ve değerlendirmeleri yapmak üzere 352 polis memuru güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca 300 özel güvenlik görevlisi de okullarda görevlendirilmiştir."

Açıklamada ayrıca okulların öğrenci giriş çıkışlarını kontrol etmek üzere 33 motorize ekip, 9 motosikletli polis timi, 10 acil müdahale ekibi olmak üzere toplam 52 ekip görevlendirildiği belirtildi.



