Kayseri Büyükşehir'den tarihe yolculuk

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi eserlerinin tanıtımı için 'Kültür Yolu' gezisi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nin mart ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Kültür Yolu gezisine katılanlar Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakındından gördü.

Rehber eşliğinde yapılan gezi Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ne dönüştürülen Gevher Nesibe Medresesi'nden başladı.

Daha sonra Sahabiye Medresesi, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Kalesi, Hunat Külliyesi güzergahında devam eden gezide Kiçikapı’dan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ne geçildi.

Kayseri’nin tarihine güzel bir yolculuk yaptıran gezinin son durağı ise Kayseri Mahallesi oldu.

