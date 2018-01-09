Kayseri Büyükşehirde taşeron işçilere kadro

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, taşeron işçilerin 3 ay içinde kadroya alınmasını kararlaştırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik başkanlığında toplanan mecliste Denetim Komisyonuna üyelik seçimi yapıldı ve bazı komisyon raporları ile başkanlık önergeleri görüşüldü.

Mecliste yapılan oylama ile Ayşe Seyhan, Mehmet Büyükbaş, Ömer Özuzun ve İrfan Dursun, Denetim Komisyonu üyesi olarak belirlendi.

Mecliste daha sonra taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin önerge görüşülerek kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yaptığı konuşmada, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrası, belediye bünyesindeki taşeron işçilerin kadroya alınabilmesi için böyle bir düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, taşeron işçilerin 3 ay içinde kadroya geçirileceğini ve bu düzenlemenin hayırlı olacağına inandığını kaydetti.