Kayseri Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftarda, Başkan Çelik, çalışanların aileleriyle yakından ilgilendi.

İftar öncesi mesai arkadaşlarının masalarını tek tek gezen Başkan Mustafa Çelik, personel ve ailelerinin hatırını sordu, sohbet etti.

Çelik, iftarda yaptığı konuşmada, ramazan boyunca abartılı iftar sofralarından kaçınacaklarını ve toplumun farklı sosyal gruplarıyla iftarda bir araya geleceklerini belirtti.

- Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde birinci uygulama etabı inşaatının hızla devam ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Çelik, Sahabiye Projesi'nin Kayseri'nin belediyecilik tarihinin en kapsamlı ve en büyük projesi olduğunu, projeyi en iyi şekilde tamamlamak için azami gayretle çalıştıklarını ifade etti.

150 kişi ile inşaatın hızla ilerlediğini anlatan Başkan Çelik, şunları kaydetti:

"Bir blokta zemin temel atma çalışmaları, ikincisinde demir ve betonlama, üçüncüde -2’deki birinci otoparkın çalışmaları, diğer blokta üst tabliye çalışmaları ve ayrıca ikinci otoparkın -1’deki çalışmaları sürüyor. Proje takviminin önünde ilerliyoruz. Şu anda dört kule vinci ile Kayseri’nin en büyük konut inşaat şantiyesi durumunda.

Azami gayretle projemiz ilerliyor. İkinci etap uzlaşma görüşmeleri de 28 Mayıs'tan itibaren başlayacak. Vatandaşların kentsel refah ve yaşam kalitesini artıracak olan, huzurlu ve güvenli, sosyal alanları bulunan, şehrimize mimari ve sosyal anlamda değer katacak dönüşüm projesinin 2. uygulama etabı Bakanlar Kurulu Kararı ile 11 Nisan 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Proje kapsamında yapılan camimiz ve okul inşaatı hayırseverlerimizin katkısıyla olağanüstü hızla ilerliyor. Temelini kısa süre önce atmamıza rağmen kaba inşaatı bitti. Okulumuzu yapan Hayırseverimiz Mehmet İlgü’ye de teşekkür ediyorum. Eğitim-öğretim sezonuna yetiştirmek için büyük gayret gösteriyor."