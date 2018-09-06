Kayseri Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sanat ve mesleki eğitim çalışmaları yürüten Kayseri Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) yeni dönem için kayıt almaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK'te güz döneminde 13 farklı merkezde, 96 branşta sanat ve mesleki eğitim kursları verilecek. KAYMEK'in yeni dönem kayıtları 5 Eylül itibarıyla başladı. Yeni dönemde mevcut kurslara ilave olarak 30 yeni branşta daha kurslar açılacak.

Nesneye dayalı programlama, bilgisayarda döküman hazırlama, ortopedik engelli ve görme engelli bireyler için çağrı merkezi operatörlüğü, emlak danışmanlığı kursu, değişim ve sürekli iyileştirme eğitimi, görsel programlama, uygulamalı tiyatro, senaryo yazarlığı, sosyal uyum sorunları, edirnekari, seramik biçimlendirme gibi branşlar yeni açılacak kurslar arasında bulunuyor.

- Kayseri'nin güzellikleri ortaya çıkarılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin bilinen ya da az bilinen tüm zenginliklerinin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve turizme kazandırılması için her alanda çalışmalar yapıyor.

Yapılan çalışmalarla Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in Kayseri için kullandığı "Zenginlikler Şehri" tanımına yeni zenginlikler ekleniyor.

Kapuzbaşı Şelalesi için master plan çalışmaları yapan, Kültepe ile Keykubat Tepesi'ndeki Keykubadiye Sarayı kazı çalışmalarına önemli destekler veren, Koramaz Vadisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması için çalışmalar yapan, Kayseri'nin zengin mutfağının ortaya çıkarılması için dünyaca ünlü şef Yunus Emre Akkor ile çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin tanıtımına yönelik yapılan tüm çalışmalara da destek veriyor.

Bu kapsamda Kayseri'ye sık sık dünyanın farklı ülkelerinden fotoğrafçılar geliyor. Hürmetçi Sazlığı'na da Romanya, Almanya ve Fransa’dan bir grup fotoğrafçı geldi.

Tabiat ve Fotoğraf Rehberi Nuri Çorbacıoğlu ile yılkı atlarını fotoğraflamak için Hürmetçi’ye gelen doğaseverler, sadece atları değil manda sürüleri ile flamingoları da görüntüledi.

Çorbacıoğlu Hürmetçi Sazlığı'nın fotoğrafçıların son yıllarda en önemli uğrak yerlerinden biri haline geldiğini belirtti.