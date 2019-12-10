Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak kedileri için barınak yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için kedi evleri yaptı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirde yaşayan her canlının ihtiyaçlarını...

Genel 10.12.2019, 15:34
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak kedileri için barınak yaptı
banner230

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin barınması ve beslenmesi için kedi evleri yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirde yaşayan her canlının ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor.

Bu kapsamda yapılan kedi evleri soğuk kış günlerinde sokak kedilerinin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak.

Büyükşehir Belediyesi çevresindeki beş noktaya konulan ve içerisinde kedi maması ile su bulunan kedi evleri, sokak kedilerinin barınma ve beslenmelerine çözüm olacak.

#Kayseri Büyükşehir Belediyesi #kedi evi
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
İmsak 06:13
Güneş 07:41
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@