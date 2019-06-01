Kayseri Büyükşehir Belediyesi bayrama hazır

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayram tatili süresince sorun yaşamaması için gerekli önlemleri aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların şehir içi ulaşımlarını rahat sağlamaları için otobüs ve raylı sistem seferleri aksamadan devam edecek.

Yapılan düzenlemeye göre, otobüsler bayramın ilk iki günü pazar günleri sürdürülen tarifeye, üçüncü günü ise cumartesi günü yapılan tarifeye göre çalışacak.

Raylı sistem seferleri ise bayram tatili süresince farklılık gösterecek. Seferler İldem için 05.15’'e, Talas için 05.30'da başlayacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da arife günü mezarlık ziyaretleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

3 Haziran'da Tacettin Veli Bulvarı Katlı Otoparkı karşısından her 15 dakikada bir olmak üzere saat 09.00'da başlayacak olan mezarlık seferleri saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak olan bu seferler ücretsiz olacak. Şehir Mezarlığı'nın yanı sıra Erkilet Bülbülpınar Mezarlığı’na da ücretsiz seferler düzenlenecek. Otobüsler 09.00-18.00 arasında her saat başı Seyyid Burhaneddin Türbesi yanından hareket edecek.

Hunat, Bedesten ve Tacettin Katlı otoparkı ile Kurşunlu otoparkı alışveriş yoğunluğu nedeniyle arife günü saat 22.00’ye kadar hizmet verecek. Ayrıca bayram süresince yol kenarı otoparkları ile Kurşunlu otoparkı ücretsiz olacak.

- Zabıtaların izinleri kaldırıldı

Büyükşehir Belediyesi zabıta birimleri de vatandaşların Ramazan Bayramını huzur içerisinde geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri aldı.

Bayram öncesi ve bayram süresince anaarterler ve alışveriş yoğunluğunun olduğu merkezlerde ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri ile koordineli hizmet verilecek.

Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Merkez Zabıta Amirliğinin 232 29 60 nolu telefonuna iletebilecek.

Bayram süresince sıkıntı yaşanmaması için denetimlerini artıracak olan zabıta biriminde izinler de kaldırıldı.

