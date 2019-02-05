Kayseri Büyükşehir Belediyesi 124 milyon kişiyi taşıdı

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında otobüs ve raylı sistemle toplam 124 milyon kişiyi taşıdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım AŞ tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetinde 2018 yılında rekor kırıldı.

Raylı sistem ve otobüsler tarafından 2018 yılında taşınan yolcu sayısı 124 milyonu geçti.

Büyükşehir Belediyesi'nin yeni aldığı raylı sistem araçları ve otobüsler, toplu taşımayı daha konforlu hale getirince yolcu sayısında da artış meydana geldi.

Kentte 2018'de Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle 11 milyon, özel halk otobüsleri ile 73 milyondan fazla yolcu taşındı. Raylı sistem ile taşınan yolcu sayısı ise 40 milyona ulaştı.