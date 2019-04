Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, mazbatasını aldı

KAYSERİ (AA) - AK Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, mazbatasını alarak göreve başladı.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle Büyükkılıç, İl Seçim Kurulu Başkanı Buket Sicimgillerden mazbatasını aldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, seçim süresince ve seçim günü yoğun şekilde emek harcayan herkese teşekkür etti.

Mazbatasını aldıktan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına geçen Büyükkılıç, bina bahçesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve kalabalık bir belediye çalışanı tarafından Mehter Marşı ile karşılandı.

Belediye binasında bir konuşma yapan ve zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Çelik, görev aldıkları günden itibaren yoğun bir çalışma sergilediklerini, siyasi anlamda zor geçen günlere rağmen pek çok hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.

Görev süresince yaptıkları hizmetlere değinen Çelik, şöyle konuştu:

"Nöbetimizin sonuna geldik. 150 yıllık Kayseri belediyecilik tarihinin 43. başkanı olarak görev yaptık. Bu 5 sene içinde bir sürü olay gördük. Hiçbir bahane arkasına sığınmadık. Hiçbir zaman ben demedik, biz dedik. Tarih, Kayseri belediyecilik tarihin en yoğun çalışıldığı tarihlerin 2014-2019 olduğunu yazacak. Belki de 20 yılda yapılabilecek işleri 4 yılda yapabildik. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni başkanımızın daha iyi işler yapacağını biliyorum, başarılar diliyorum."

Yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise seviyeli, huzurlu ve anlayış içerisinde bir seçim dönemi geçirdiklerini belirterek "Bu ortama katkı sağlayan tüm siyasi partilerimize ve adaylarımıza teşekkür ediyorum. Kayserimize yakışan da buydu. Bundan sonra bu ortamı daha da geliştirmek görevimiz olacaktır. Hiçbir zaman ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, 16 ilçemizi bağrımıza basarak hizmet edeceğiz. Daha çok icraat daha az lafla işimize gücümüze bakacağız. Bizlerden hizmet bekleyen herkese hizmet götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da 7- 8 aydır sahada olduklarını anlatarak, "Burada ne veda eder gibi ne de hayırlı olsun diye bir ortam yok. Her iki başkanımız da gayet güler yüzlü. Çelik Başkanımız hayatın her noktasında detaya önem verir. Bugün de karşılamadan itibaren her şeyi ayrıntısıyla düşünmüş. Memduh Başkanımız seçim boyunca büyük emek verdi. Bizleri de arkasından koşturdu. Kayseri'de Büyükşehir ile beraber 16 belediyeyi Cumhur İttifakı aldı. Birliği ve beraberliği göstermiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

MHP İl Başkanı Serkan Tok ise devir teslim töreninin Kayseri'ye yakışır bir şekilde yapıldığına dikkati çekerek "Bir Kafkas atasözü der ki, 'Eskiyi öv, yeniyi seç.' Mustafa Başkanımızı hep övgüyle anacağız, Memduh Başkanımıza da başarılar diliyoruz. 31 Mart saat 17.00'ye kadar her iki partinin de tüm ekipleri, kadroları, mahalle başkanlarına sahada olmuştur, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Çelik, Büyükkılıç'a çiçek takdim etti, Büyükkılıç ise çiçeği eşine verdi.

Çelik, belediye çalışanlarınca hizmet binasından uğurlandı.